ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف تدارس تطورات الأوضاع في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن الرئاسة المصرية اطلعت عليه صحيفة المرصد نقل عن السيسي تأكيده للمنفي دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية في كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية.

وتابع البيان إن الهدف من هذا التنسيق هو ضمان توحيد المؤسسات الليبية وصولا لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد بناء على القوانين التي أقرها مجلس النواب بوصف ذلك خطوة هامة وفارقة للانتقال بليبيا لواقع جديد ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختياره الحر.

وشدد السيسي على دعم مصر الكامل لجهود سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا مبينا إن ذلك في إطار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية وإنهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية بها.

من جانبه ثمن المنفي الجهود المصرية الحثيثة والمساندة الصادقة لليبيا منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن لاسيما في مجال توحيد الجيش ونقل تجربة مصرية التنموية للبلاد والاستفادة من خبرة وإمكانات شركات الجانب المصري العريقة في هذا الصدد.