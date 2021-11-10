ليبيا – علق رئيس محلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك على مشكلة استمرار مخيمات النازحين، قائلًا: إن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا منها، لأن بعض ساكنيها يحتاجون لمسكن خصوصًا بعد إغلاق مخيم جنزور وخروج 450 عائلة منه، إضافة لاحتمالية إغلاق باقي مخيمات المنطقة الغربية بنهاية العام، في حين ما زلنا نحاول مع ساكني مخيمات المنطقة الشرقية.

الشكشاك وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإثنين أضاف :”أن المدينة كانت منكوبة وبدأنا فيها من الصفر، وأكبر مشكلة تواجهنا كمجلس هي الإسكان العام، وهناك 4000 أسرة استحدثت تزوجوا خلال العشر سنوات الماضية خارج المدينة”.

ووصف الشكشاك الوضع في المدينة بـ”الممتاز”،لافتًا إلى أن أعداد العائلات في تزايد، والرجوع طوعي سلمي تدريجي آمن.