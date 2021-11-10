ليبيا – استقبل المستشار الصديق الصور النائب العام أمس الإثنين جوزيبي بوتشينو سفير جمهورية إيطاليا ووارنيستو تشيكيتلي، قنصل جمهورية ايطاليا لدى دولة ليبيا.

اللقاء تناول بحسب مكتب إعلام النائب العام سبل تعزيز التعاون القضائي في المواد الجزائية بين النيابتين العامتين الليبية والإيطالية من خلال الاستجابة إلى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المقدمة من إحداهن إلى نظيرتها.

وتطرق اللقاء إلى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ذات الصلة بتطورات قضية قتل الوافدين الإيطاليين خلال العام 2015؛ ونتائج تحقيقات النيابة العامة الليبية في مجال مجابهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك نتائج إجراءات التصدي لنشاط الجماعات التي تمارس تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر عبر الدول.

كما تناول الحضور سبل الرفع من مهارات أعضاء النيابة العامة الليبية عبر تعزيز التعاون مع الجهة النظيرة في وضع البرامج التدريـبية وتنفيذها.