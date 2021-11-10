العراق – كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تفاصيل ضبط وتوقيف رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ إعمار جوامع الموصل، مبينة تمكنها من التحرز على وصولات شراء وهمية ومزورة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها بموجب مذكرة قضائية، بتمكن ملاكات مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى من ضبط رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ إعمار جوامع مدينة الموصل.

وتابعت الدائرة موضحة أن عملية الضبط شملت أيضا ضبط أصل وصولات الشراء الخاصة بترميم 37 جامعا تابعا لمديرية الوقف السني في المحافظة لعام 2008، ومبالغ تصل أقيامها إلى قرابة ملياري دينار.

ونوهت إلى أن تحريات المديرية توصلت إلى أن أغلب تلك الوصولات غير صحيحة ومزورة، إذ تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات، وعرضها على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف المتهمين المضبوطين (رئيس وأعضاء اللجنة) على ذمة التحقيق، استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

وسبق للهيئة أن أفصحت عن صدور قرارات أحكام في قضايا تتعلق باختلاسات في الأموال المخصصة لإعمار وإعادة استقرار المحافظة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، فيما ألفت في نيسان من العام 2019 فريقا تحقيقيا عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، تمكن من ضبط أوليات وتتبع 76 مليار دينار.

المصدر: RT