ليبيا – حصر رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، محمد المصباحي، مواصفات رئيس ليبيا القادم الذي يرغب به الليبيون في قيادة البلاد بعد عشرة أعوام عجاف، في أن يكون قادر على استراجع كرامة المواطن الليبي وسيادة طرابلس وطرد القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع أراضي البلاد.

المصباحي وفي تصريح خاص لـ “الدستور” المصرية أمس الثلاثاء قال: إنه يجب على رئيس ليبيا أن يكون قادرًا على لم شمل الليبيين وتحقيق المصالحة، وجبر الضرر وتوفير الرفاهية للشعب، وجمع السلاح وحصره في يد مؤسستي الجيش والشرطة.

وفيما يتعلق بمواصفات النواب المقبلين في البرلمان، عبر المصباحي عن أمله في أن يستفيد الناخب الليبي من تجربة المؤتمر الوطني والبرلمان السابقين، مشددًا في الوقت ذاته على أن جميع القبائل متفائلة من أن إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل؛ حيث ستنهي فترة صعبة من التشرذم والضياع للوطن والمواطن، وفق قوله.