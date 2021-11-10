ليبيا – حمل عضو مجلس النواب سعيد امغيب رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري مسؤولية أمن وسلامة رئيس وأعضاء المفوضية العليا للإنتخابات.

امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الثلاثاء قال: “بعد التصريحات المتلاحقة من قبل القيادي في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المدعو خالد المشري التي كرر فيها مطالبته بتأجيل الإنتخابات ورفض نتائجها في حال تم اجراؤها، والتي كان آخرها التحريض على محاصرة المفوضية العليا للإنتخابات وعدم السماح لها بممارسة عملها في إشارة واضحة منه للمجموعات المسلحة التابعه لتنظيمه الإرهابي بالشروع في إثارة القلاقل وزعزعة الأمن مما قد يترتب عليه عودة التفجيرات والاغتيالات التي قد تطال رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات”.

وأردف: “عليه وحرصًا على سلامتهم وعلى استكمال إجراءات العملية الانتخابية في 24 ديسمبر استجابة وتلبية لتطلعات وآمال الشعب الليبي ،أحمل المدعو خالد المشري مسؤولية أمن وسلامة رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات”.

وطالب البعثة الأممية بسرعة العمل على إصدار قرار من مجلس الأمن بمعاقبة المشري لعرقلته للعملية الانتخابية.

ودعا عضو مجلس النواب عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات لنقل مقر المفوضية إلى مدينة سرت حتى تكون تحت حماية لجنة 5+5 لكي تستطيع تأدية عملهادون خوف أو إرهاب أو تهديد