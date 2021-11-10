ليبيا – بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الوضع السياسي الراهن والتطورات الأخيرة في ليبيا.

وجاء ذلك خلال لقاء جرى بين المسؤولين التركي والليبي الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر، قال تشاووش أوغلو: إنه كان استضاف المشري بتركيا في سبتمبر الماضي.

وأضاف: “تحدثنا عن الوضع السياسي الراهن والتطورات الأخيرة، وأملنا الوحيد هو أن يعم الاستقرار والازدهار والسلام في ليبيا ، وتركيا تواصل دعمها لأشقائها الليبيين انطلاقًا من ذلك الهدف”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.