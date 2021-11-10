ليبيا – قام سفير دولة مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا رفقة القُنصل العام ساندروم اقرو بزيارة لبلدية بنغازي؛ حيث التقيا رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري.

بلدية بنغازي قالت عبر مكتبها الإعلامي: إنه خلال الزيارة تم مُناقشة الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المالطية في بنغازي وتهيئة الظروف لعودة الشركات المالطية للعمل في مدينة بنغازي والتنسيق بشأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين، إضافة إلى التنسيق المُباشر مع غُرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي لإمكانية ترتيب لقاء لعدد من رجال الأعمال المالطيين مع رجال الأعمال في مدينة بنغازي والتعاون في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية وإعادة الإعمار.

هذا وأثنى السفير المالطي على حُسن الاستقبال ،مؤكدًا حرصة على تحقيق بداية فعلية في المواضيع ذات الاهتمام المُشترك التي تم النقاش بشأنها وحرص دولة مالطا على التعاون في مُختلف المجالات.

بدوره ، أكد بوجواري حرص المجلس التسييري لبلدية بنغازي على تقديم كافة التسهيلات اللازمة حيال فتح القنصلية المالطية في بنغازي بما يخدم المصلحة العامة.

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