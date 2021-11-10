مصر – تتطلع مصر وتونس لبلوغ الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022، فيما تطمح الجزائر للاقتراب، عندما تخوض منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدور الثاني بدءا من يوم غد.

في المجموعة السادسة، تعول مصر ضد مضيفتها أنغولا الجمعة، على نجمها محمد صلاح الطامح لمعانقة الشباك مجددا بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم.

فوز مصر على أنغولا سيضمن لها المركز الأول ويضعها في الدور الحاسم، إذ في رصيدها 10 نقاط من أربع مباريات مقابل ست لليبيا الثانية التي تحل ضيفة على الغابون، مقابل ثلاث لأنغولا.

وستكون الفرصة سانحة أمام تونس أيضا للعبور من الفرصة الأولى في حال فوزها السبت على مضيفتها غينيا الاستوائية منافستها المباشرة على صدارة المجموعة الثانية.

ويتصدر “نسور قرطاج” برصيد 10 نقاط أمام غينيا الاستوائية (7 نقاط)، وزامبيا (4 نقاط) التي تستضيف موريتانيا (نقطة واحدة).

ومنطقيا، ستتأهل تونس حتى في حال تعادلها ضد غينيا لامتلاكها فارق أهداف كبير (+8 مقابل صفر لغينيا)، وسيكون من الصعب على غينيا الاستوائية تعويض هذا الفارق في مباراتها الختامية في الجولة ضد مضيفتها موريتانيا.

وفي المجموعة الأولى، تتساوى الجزائر مع بوركينا فاسو مع 10 نقاط لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف شاسع لـ”ثعالب الصحراء” مقارنة بمنافسه المباشر على الصدارة (+17 مقابل +8).

لذا ستكون محطة الجزائر في جيبوتي (خالية الرصيد) ومباراة بوركينا فاسو ضد ضيفتها النيجر (3 نقاط) الجمعة مهمتين للخروج بالانتصار، قبل المواجهة المصيرية المرتقبة بين المنتخبين (الجزائر وبوركينا فاسو) في الجولة الأخيرة في الجزائر.

وفي حال تأهل المنتخبات العربية الثلاثة ستلتحق بمنتخبي المغرب والسنغال اللذين ضمنا في الجولة الماضية صعودهما إلى الدور الحاسم.

المصدر: وكالات