مصر – قررت المحكمة الرياضية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، تغريم نادي الزمالك 400 ألف دولار إضافية لصالح نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي في قضية اللاعب المصري محمود شيكابالا.

وأصبح المبلغ الإجمالي لنادي سبورتنغ لشبونة لدى الزمالك مليون و 100 ألف دولار مستحقة الدفع خلال شهر.

وطالب نادي سبورتنغ لشبونة بمستحقاته المالية من الزمالك بعد عودة محمود عبدالرازق شيكابالا في عام 2015 وتم سداد 140 ألف دولار فقط من قيمة مستحقات اللاعب.

وأفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بفرض عقوبة مالية على نادي الزمالك يقدر بـ670 ألف يورو لصالح النادي البرتغالي بعد عودة شيكابالا مرة أخرى للقلعة البيضاء دون دفع قيمة الصفقة.

وكان شيكابالا قد انضم إلى صفوف سبورتنغ لشبونة في صيف 2014 إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن ينقطع عن التدريبات، ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر، وتحديدا من بوابة فريقه الحالي الزمالك.

المصدر: وكالات