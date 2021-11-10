ليبيا – تابع تقرير إخباري واقع حال المهاجرين غير الشرعيين المعتصمين منذ 38 يوما أمام مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا.

التقرير الذي نشره القسم الإنجليزي بوكالة الأنباء الإيطالية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن عضو البرلمان الإيطالي “إيراسمو بالازوتو” موقفه من الاعتصام عبر تدوينة كتبها بالإيطالية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب “بالازوتو”:”منذ 38 يوما يتظاهرون أمام مكاتب المفوضية في ليبيا بحثًا عن ملاذ فهم محاصرون في بلد لم يكن آمنا منذ سنوات ويطلبون أن يسمع صوتهم ويتوسلوا لإجلائهم فهناك ما لا يقل عن 3 آلاف منهم ينامون في العراء”.

وتابعت التدوينة:”هم معرضون للبرد والهجمات التي خلفت في الأسابيع الأخيرة قتيلين ومن بينهم 600 امرأة مع أطفالهن في الشوارع من دون طعام أو مراحيض فالاعتصام قد تم تنظيمه بعد أن سعت أحدث الاعتقالات العنيفة لاحتجاز أولئك الذين يهربون فقط عبر البحر”.

وأضافت التدوينة:”لا يريدون بالضرورة الذهاب إلى أوروبا بل فقط إلى بلد آمن فمع عمليات الاعتقال ساء الوضع وهناك حاجة لتحرير المعتقلين ومعالجة المصابين وفتح ممرات إنسانية وإجلاء كل شخص معرض للخطر”.

ونقلت التدوينة موقف أحد المهاجرين غير الشرعيين الذي أكد استعدادهم للموت في الشوارع لأن ما يحل بهم هو مسؤولية إيطاليا وأوروبا فيما قال “بالازوتو” إن من الضروري تذكير أي شخص بأن هؤلاء نساء ورجال وأطفال نجوا من سوء المعاملة والتعذيب والابتزاز والترحيل.

وبينت التدوينة إن هؤلاء الأشخاص يتم رفضهم بدافع الانتهازية من خلال وصفهم على أنهم مهاجرين ويجدون أنفسهم يوميا ضحايا لدائرة منهجية من الانتهاكات الجسيمة للغاية في مأساة إنسانية ذات أبعاد تاريخية جارية ما زالت إيطاليا مسؤولة جزئيا عنها.

واختتمت التدوينة بالتأكيد على أن من تم إلقاء القبض عليهم بالوكالة من المهاجرين غير الشرعيين عبر قوات خفر السواحل الليبية يحاولون يائسين أن يجعلوا أصواتهم مسموعة ويجب أن يتم الاستماع إليهم وإجلائهم بأسرع وقت ممكن.

ترجمة المرصد – خاص