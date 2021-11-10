إنجلترا – أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جاهزيته لخوض مباراة منتخب بلاده غدا الخميس ضد مضيفه الإيرلندي، ضمن الجولة قبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع “إنستغرام” صورة تجمعه مع مواطنه وزميله في المنتخب البرتغالي بيبي، معلقا عليها: “جاهز ليوم الغد”.

وكان الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 115 هدفا، قد أعرب عن سعادته بعودته إلى بلاده، من خلال “تدوينة” كتبها عبر صفحاته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: “دائما ما أشعر بسعادة إضافية عندما أعود إلى بلادي”.

والتحق رونالدو بمنتخب البرتغال، أمس الثلاثاء، وذلك بعد أيام قليلة من خسارة فريقه مانشستر يونايتد في عقر داره في لقاء “الديربي” أمام جاره وعدوه اللدود مانشستر سيتي بهدفين من دون رد، على ملعب “أولد ترافورد”.

وسيحل منتخب البرتغال ضيفا على نظيره الإيرلندي غدا الخميس، ويختتم التصفيات المؤهلة لمونديال “قطر 2022” بمواجهة صعبة أمام ضيفه الصربي يوم الأحد المقبل.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثاني في قائمة المجموعة الأولى ضمن تصفيات مونديال “قطر 2022” برصيد 16 نقطة، متأخرا بفارق نقطة خلف منتخب صربيا المتصدر، الذي لعب مباراة أكثر.

المصدر: وكالات