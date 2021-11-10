ليبيا- سلط تقرير تحليلي الضوء على دور كندا التخريبي في ليبيا في إطار التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” خلال العام 2011.

التقرير الذي نشرته وكالة أنباء “رويترز” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن ليبيا التي كانت بلدا مزدهرا قبل 10 سنوات باتت بفضل هذا التدخل دولة فاشلة تسودها الفوضى العنيفة وانعدام القانون في ظل تفشي تجارة العبيد من المهاجرين غير الشرعيين.

واتهم التقرير سفارة كندا في مصر باستفزاز المشاعر بعد نشر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة لمكتب شؤون المحاربين القدامى تظهر البحارة الكنديين المشاركين في الحرب على ليبيا عام 2011 على متن السفينة “شارلوت تاون” بمظهر الأبطال.

وتابع التقرير إن روايات مغلوطة أكدت أن سفارة كندا في ليبيا هي من نشرت التغريدة لرفع درجة الاستفزاز وهو ما لم يحصل مشيرا إلى أن الحكومة الكندية وحكومات دول حلف “ناتو” وعدت الليبيين بتقديم الديمقراطية لهم إلا أن الفوضى والخراب هما من تقديمهما.

وبين التقرير إن الحلف لم يلتزم بقرار فرض منطقة حظر للطيران فوق ليبيا وامتد تدخله لقصف القوات التابعة للعقيد الراحل القذافي والبنى التحتية في البلاد الذي تم التخلص منه بطريقة مروعة من قبل أشخاص ظن “ناتو” أنهم قادرين على الالتزام بالنظام الدولي.

ترجمة المرصد – خاص