ليبيا – في إطار تنفيذ الاختصاصات المناطة بديوان المحاسبة في طرابلس، عقد خالد شكشك اجتماعًا ضم مختار المعداني عميد بلدية سرت وبحضور الهياكل المختصة من الطرفين.

وقد خصص الاجتماع لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المدينة، حيث تم التركيز على عدد من النقاط وهي المبالغ المالية المخصصة لتفعيل صندوق إعمار سرت وتنفيذ النسبة المتبقية والمقدرة بقيمة (50‎%‎) من ملف التعويضات لسنة (2011).

وناقش المجتمعون ملف المنقولات والمفقودات لبلدية سرت وملف الصحة وعلى الأخص مستشفى أورام سرت وتفعيل عقد مستشفى 250 الجديد وتفعيل عقد مشروع مدرسة الحي السكني (700).

وقد خلص الاجتماع إلى تكليف رئيس الديوان للإدارات المختصة لإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من خلال تنفيذ المهام المناطة بالديوان لمعالجة هذه المشاكل والمتابعة مع الجهات الموكل اليها مسؤولية الإنجاز والتنفيذ.