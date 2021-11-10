ليبيا – علق عضو مجلس النواب فرج عبد الملك على مسألة تعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، قائلًا: “إن المواد لا تُعدل إلا بإنعقاد جلسة، ولا تعقد الجلسات إلا بدعوة من رئاسة المجلس”.

عبد الملك وفي تصريح لمنصة “فواصل” الثلاثاء احتج على كل القوانين التي صدرت بانفراد هيئة الرئاسة دون تمريرها على الأعضاء، وأهمها قانون الانتخابات وقرار سحب الثقة، حيث تعد قوانين غير شرعية مطعونا فيها من البداية ،وفقًا لقوله.

وأضاف: “يفترض النظر في كل القوانين التي صدرت من البرلمان، لوجود نوع من العبثية في إصدار القوانين التي تفصل على الأشخاص، والغرض منها تعطيل الانتخابات وعرقلتها”.

وأكد حرصه على انتخابات 24 ديسمبر رغم المخربين ولكن بقاعدة دستورية تضبط الرئيس ولا تمنحه السلطة المطلقة.

واعتبر أن الانتخابات دون دستور أو قانون واضح ودقيق يضبط الرئيس، يعد خلقًا لديكتاتور جديد، على حد تعبيره.

عضو مجلس النواب رأى أنه لا نجاح للانتخابات دون توحيد المؤسسات العسكرية والاستفتاء على الدستور أولًا، مختتمًا :”من دون هذين العنصرين فستُرفض النتائج من الطرف الخاسر”.