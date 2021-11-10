ليبيا – جدد عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز تأكديه على ضرورة إزالة مجلس النواب من أجل التطوير والتوجه نحو اجراء الانتخابات، مبديًا أسفه إزاء عدم امتلاك الشجاعة لدى جميع الموجودين في المشهد للقيام بذلك، بداية من المجلس الرئاسي الذي من المفروض أن يناط به إزالة هذا الجسم.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إنه لا ينتظر من الأمم المتحدة وسفارات الدول الغربية أن تقوم بأي خطوة إيجابية إلا توريط الليبيين والتجهيز لحروب أخرى وفوضى أكثر بدليل ما تعيشه البلاد حاليًا.

وتابع: “نحن قلنا إن القانون رقم 1 الذي أصدره مجلس النواب قانون معيب ويؤسس لحرب أهلية في ليبيا، لم يسمع لنا أحد للأسف، وبعض الجهلاء والأفاقين والمغفلين ينتقدون ويشتمون ويقولون كلامًا فارغًا، لكن اليوم وقف الجميع أمام الحقيقة بما فيهم نائب رئيس مجلس النواب، يوم قلنا إن هذه النصوص دستورية لا يجوز اللعب بها ولا يجوز أن تتم بهذه الطريقة المعيبة؛ لأننا نعلم ما نقول، ولأن الأمور واضحة، قلنا إن النصوص دستورية لا يجوز أن تخرج بهذه الطريقة وهذه النصوص يجب أن تكون توافقية ونبتعد عن المغالبة في إصدار النصوص الدستورية سواء كان منصوص عليها في اتفاق الصخيرات أم غير منصوص”.

وأضاف: “القانون رقم 1 خرجت قوة سياسية وبعض من يرغبون بالترشح للرئاسة وورطوا البلاد في هذه الحقبة السوداء من 2015، في اتفاق الصخيرات يخرج يقول الشكليات، الناس التي لا تحترم قوانينها لا ننتظر منها خيرًا ولا يمكن أن ينشأ أي خير بعد إصدار هذه القوانين، وتراهم للأسف بعض الناس تبرر لعقيلة صالح، أعضاء مجلس النواب قالوا إن القانون صدر ولم يصوت عليه، بعدها خطر لهم وقالوا إنه تم التعديل، قوانين لها قدسية النصوص الدستورية بل هي أسمى نصوص دستورية؛ لأنها تصل اعلى درجات الحكم في ليبيا”.

وأكد على أن هذه النصوص يجب أن تتم صياغتها بحرفية وتوافق يضمن الاستقرار، لكن من صاغ النصوص الحالية هو يؤسس لحرب أهلية وليس لاستقرار.

كما أردف: “منذ 17 يومًا قالوا في التعديل قانون أن من يريد الترشح للانتخابات يوم 24 من ديسمبر يجب أن يترك عمله قبل 3 شهور، قالوا هذا قبل الانتخابات بشهرين، كيف؟ هل هو يعلم الغيب؟ يعني لا يريدون أحدًا يترشح، عقيلة صالح تركها لنويري وحفتر تركها للناظوري مع أنه يستقبل الوفود ويلبس بدلته، لكن التكليف على الورق، كيف تقولون قبل 3 شهور؟ النصوص متضاربة، فالموعد يوم 24 من ديسمبر، ومادة أخرى تنص على قيام الانتخابات في الموعد الذي تحدده المفوضية!”.

واستطرد بالقول: “اليوم يخرج لنا فوزي النويري بمراسلة للمفوضية يقول نفس الكلام الذي قلناه نحن. وهذه المراسلة تضرب بكل القوانين عرض الحائط وتقول للجميع أن من صاغ القوانين يلعب بالبلاد ومصيرها وهو إما لا يفهم ذلك وتلك مصيبة، أو أنه يتعمد التلاعب وتلك مصيبة أعظم”. بحسب قوله.

وقال: “رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي الذي عينه المؤتمر الوطني أغلق الدائرة الدستورية وهذه جريمة في تصوري لا تقل إجرامًا عما يفعله مجلس النواب بالنصوص الدستورية، في مرحلة حساسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو ملجأ الجميع وتقول لو أفتحها أفتح على روحي أبواب جهنم، لماذا؟ عندما تغلق الدائرة الدستورية أنت أدخلت البلاد في فوضى وأدعو النشطاء والشرفاء لرفع قضايا على الحافي. لا شيء يساوي أن تترك بصمة في القضاء الليبي!”.

كما تابع قائلًا: “هؤلاء فئران ومعمر قال جرذان وبعدها قال لو ثبت أن الانتخابات غير نزيهة وظالمة ما دام أنها لن تأتي به معناها ظالمة وغير نزيهة، بالتالي من الآن يعلن انقلابه، لن تجد سفيرًا واحدًا ومن هم طامعون في السلطة يقول كلمة، وأنا أنتظر بيان المجلس الرئاسي القائد الأعلى إذا يعتبرونه عسكريًا يجب أن يديروا فيه بيانًا، وإن لم يعتبروه عسكريًا معناه هذا واحد من الآن يهدد على الانقلاب للعملية الانتخابية، لو هذا الكلام الذي قاله حفتر قاله الشيخ الصادق الغرياني أو نوري بوسهمين ستنقلب الدنيا ولن تقعد، قال إن الجيش سيكون له كلمة معناه أنه لو لم ينجح بالانتخابات سينقلب، هذا يحلم بحكم للعائلة وأتحدى أي عسكري أو أي شخص عسكري مدني قانوني يقول لي كيف وصل صدام لرتبة عقيد؟ هل تخرج من كلية عسكرية؟ هو يجهز فيهم لأنه يؤمن أنه يرى أن المدنيين همج وليسوا بشر والعسكري أفضل منهم بكثير لذلك أعطى لأولاده رتبًا”.

عبد العزيز أفاد خلال حديثه بالقول: “واضح من كلامه أنه يملي على عقيلة ماذا يفعل، وإذا مشى في الاتجاه الخاطئ سيضيع هو أولًا وبعدها يقول المسودة كارثة وتلغى، ما لم يفعله القذافي سيفعله حفتر والأدلة أمامكم، ليبيا لن تحكمها هذه الأشكال”.

واختتم حديثه بالقول: “صحيفة هارتس الإسرائيلية تقول إن حفتر يبحث عن دعم دبلوماسي ومساعدات عسكرية، وقال إن الطائرة ملك للكونيل خليفة حفتر وهي تستعمل في رحلاته هو والعائلة، وهذا كلام صحفي إسرائيلي، وصدام على رأسها وجاءت من دبي، الآن نريد موقفًا من العروبيين واليساريين والداعمين للقضية الفلسطينية، نحن خرجنا ضد معمر القذافي ليأتي حفتر؟ هذا لن يكتبه علينا التاريخ”، بحسب قوله.