اليابان – أعيد انتخاب فوميو كيشيدا، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، رئيسا لوزراء اليابان بعد أن حقق حزبه الحاكم فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية.

وعقب انتخابه رئيسا للوزراء قبل ما يزيد عن الشهر بقليل، دعا كيشيدا إلى انتخابات سريعة حصل فيها حزبه الحاكم على 261 مقعدا في مجلس النواب، المكون من 465 مقعدا، وهو الأقوى في البرلمان الياباني المكون من مجلسين.

وهذه النتيجة تعد كافية لكيشيدا لتمرير قوانين من خلال البرلمان.

وينظر إلى فوز كيشيدا، وهو رئيس وزراء اليابان رقم 101، على أنه تفويض من الناخبين لحكومته التي مضى عليها أسابيع فقط للتعامل مع الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، والإجراءات المرتبطة بالفيروس، وغير ذلك من التحديات.

وسيشكل كيشيدا حكومته الثانية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

المصدر: AP