روسيا – دعا الحساب الرسمي للقناة التلفزيونية الرياضية الروسية “ماتش تي في – MatchTV” على موقع “تويتر” رواده، لمتابعة المنتخب العراقي لكرة القدم لسببين على الأقل.

وقال حساب “ماتش تي في – MatchTV” أن السبب الأول الذي يجعلك تتابع المنتخب العراقي، هو إشراف المدرب الهولندي ديك أدفوكات على تدريب “أسود الرافدين”، في إشارة إلى أن الهولندي أشرف على تدريب المنتخب الروسي وقاد فريق زينيت بطرسبورغ للفوز بلقب بطل الدوري الأوروبي عام 2008.

والسبب الثاني هو الزي الجميل للمنتخب العراقي، وطرح سؤالا حول ما إذا هنالك رغبة لشرائه.

ويستعد منتخب العراق لخوض مباراتين هامتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022″، الأولى أمام نظيره السوري غدا الخميس، على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر، والثانية ضد نظيره الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء المقبل، وعلى الملعب ذاته.

ويحتل العراق المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد أربع جولات، متقدما بفارق نقطتين أمام نظيره السوري متذيل المجموعة.

بينما يتصدر منتخب إيران الترتيب برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق نقطتين أمام وصيفه الكوري الجنوبي، ويليهما لبنان في المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ومن ثم منتخب الإمارات في المرتبة الرابعة برصيد 3 نقاط.

المصدر: “MatchTV”