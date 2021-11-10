كويدير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الثلاثاء رأى أن طلب النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري من مفوضية الانتخابات،عدم الاعتداد بنص المادة 12 يعتبر عبث وكلام غير مقبول لعدم شرعيته.

ليبيا – أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب مفتاح كويدير أن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس لم تُعدّل.

وأشار إلى أن إلغاء القانون أو تعديله أو تعطيل نص منه، يأتي عن طريق إصدار قانون تحت قبة البرلمان.

كويدير أكد أن النواب لم يطلبوا من فوزي النويري شيئا، وهو مجرد ادّعاء منه خدمةً لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، واصفًا هذه التصرفات بـ “مشينة وغير شرعية”.