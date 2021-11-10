لبنان – ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان من جديد، اليوم الأربعاء، وذلك بعد رفع الدعم الحكومي المالي عنها، وتحرير سعر الصرف نسبيا، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

وارتفع سعر صفيحة ​البنزين​ “95 أوكتان” 4500 ليرة لبنانية، والـ”98 أوكتان” 4200 ليرة.

كما ارتفع سعر ​المازوت​ 10100 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 6600 ليرة، ليصبح جدول أسعار المحروقات في لبنان على الشكل الآتي:

– بنزين “98 أوكتان”: 317600 ليرة لبنانية.

– بنزين “95 أوكتان”: 308500 ليرة لبنانية.

– المازوت: 292600 ليرة لبنانية.

– الغاز: 251100 ليرة ليرة لبنانية.

( 21300 ليرة لبنانية = 1 دولار )

المصدر: “النشرة”