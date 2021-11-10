ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن إجراء الانتخابات الليبية سيتم في موعدها، مشيرًا إلى حسم العراقيل التي كانت تعيق الوصول إلى إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني في موعدها المقرر.

لنقي وفي تصريحات لموقع “القاهرة 24” أمس الثلاثاء، أوضح أن خالد المشري رئيس مجلس الدولة لديه رغبة كبيرة في الترشح للانتخابات الرئاسية، إلا أنه لم يعلن رسميًا عن خوضه السباق الانتخابي.

واستكمل: “حل الأزمة الليبية لا يكمن في إجراء تعديلات على النصوص القانونية الصادرة من جميع الجهات، وإنما يتمثل في إجراء توافق سياسي بين كافة الأجسام السياسية والجهات بشأن مستقبل تلك الجهات”.