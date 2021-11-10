ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء حصيلة يوم أمس الثلاثاء بتسجيل 597 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 132 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت13.4 بالمائة، من أصل4447 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1493 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 311473 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 46201 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5241 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1589598، والمطعمين بالجرعة الثانية 513516.