ليبيا – علمت وكالة الأنباء الايطالية “نوفا” عن مصادر ليبية أن النائب العام الصديق الصور سيتوجه إلى إيطاليا في ديسمبر المقبل لبحث العديد من المسائل المختلفة المطروحة على الطاولة مع النيابة العمومية في محكمة التعقيب العليا ومديرية مكافحة المافيا.

نوفا أشارت إلى أنه كان من المفترض أن يحل الصور بروما في سبتمبر الماضي إلا أن الزيارة تأجلت لاحقًا.

ومن المنتظر أن تركز المباحثات على المساعدة القانونية المتبادلة وآخر ما توصلت له تحقيقات النيابة العامة الليبية في مجال مجابهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما يتضمن نتائج إجراءات التصدي لنشاط جماعات تنظيم عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.

يشار إلى أن إيطاليا وليبيا تتفاوضان منذ فترة طويلة على اتفاقية لترحيل المتهمين المحكوم عليهم بالسجن.

ويطالب الجانب الليبي بشكل خاص ببعض التعديلات على نص الاتفاق للسماح بترحيل أربعة لاعبين وهم علاء فرج المغربي، من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي، من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، كانوا قد أدينوا بالسجن منذ عام 2015 بتهم الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية.