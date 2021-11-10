نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن جهود التسوية

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن جهود التسوية

السعودية – بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، الجهود المشتركة المبذولة لإيجاد حل للأزمة اليمنية.

وأكد بن عبد العزيز “التزام التحالف العربي بقيادة السعودية في دعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات الشعب اليمني، ويحافظ على أمن المنطقة”.

يذكر أن المبعوث الأمريكي التقى أمس الاثنين وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وبحثا مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود تسوية الأزمة.

وجدد ليندركينغ التأكيد على “تضامن بلاده ودعمها الكامل للحكومة الشرعية”، مشددا على “أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض ومساندة الحكومة في تطبيع الوضع الاقتصادي والمحافظة على سعر العملة الوطنية وتقديم الخدمات لليمنيين”.

المصدر: RT + “واس”