ليبيا – صرح وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن مؤتمر باريس بشأن ليبيا المقرر عقده في 12 نوفمبر بأنه ضروري حقًا، لأن نسيان ليبيا وترك الوضع يأخذ مجراه تلقائيًا هو آخر ما يمكننا فعله.

ديندياس وفي مقابلة أجرتها معه وكالة “نوفا” الإيطالية في إطار زيارة يؤديها لروما أضاف: “الوضع في ليبيا يحتاج الى توجيه والمجتمع الليبي بحاجة الى مساعدة من الاتحاد الأوروبي لاعادة اقامة دولة عادلة”، مشددًا بالقول: “نحن بحاجة إلى إنشاء دولة جديدة في ليبيا”.

وأوضح ديندياس أن هذا لن يحدث تلقائيًا، وإنما يجب أن يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا تجاه ليبيا على المدى الطويل، وألا يكون مجرد التزام قصير الأجل .

وتابع وزير الخارجية اليوناني: “إذا أهمل الاتحاد الأوروبي واجباته تجاه ليبيا، فإن الجهات الفاعلة الأخرى ستتدخل وستخلق مشاكل أخرى”.

وأشار رئيس الدبلوماسية اليونانية إلى أن ليبيا لأسباب جغرافية وثقافية قريبة جدًا من الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب لا يمكن للاتحاد أن يبعد أنظاره عما يحدث في تلك المنطقة.

وتابع ديندياس: “لا يجب أن ننظر الى البحر المتوسط ​​كمنطقة تفصل ليبيا عن الاتحاد الاوروبي وإنما ​​تاريخيًا ربط هذا البحر بين شعوب شمال إفريقيا وأوروبا”.

وبحسب الوزير اليوناني:” إن وجود هذا التصور بضرورة أن نبقى ملتزمين بشأن ليبيا في إطار التزام طويل الأمد سيكون عاملًا في إعادة بناء الدولة والمساعدة في تسهيل خروج المرتزقة من البلاد، وتحويل ليبيا إلى ديمقراطية حيوية وحديثة، يستطيع فيها السكان التعبير عن إرادتهم.