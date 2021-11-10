8 منتخبات أوروبية ستتأهل رسميا إلى مونديال 2022 في التوقف الدولي الحالي

8 منتخبات أوروبية ستتأهل رسميا إلى مونديال 2022 في التوقف الدولي الحالي

سويسرا – مع تبقي جولتين فقط في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال ” 2022″، تشتد المنافسة على حجز تأشيرة العبور إلى العرس الكروي العالمي.

ويتأهل 13 منتخبا أوروبيا إلى نهائيات كأس العالم، ومع ضمان ألمانيا والدنمارك تأهلهما في الشهر الماضي، يتبقى 11 مقعدا فقط.

وتقام بداية من يوم غد الخميس حتى الثلاثاء المقبل، مباريات الجولتان الأخيرتان في التصفيات الأوروبية التي ستسفر عن تأهل ثمانية منتخبات أخرى، وذلك لأن أبطال المجموعات العشر في التصفيات الأوروبية يتأهلون مباشرة إلى النهائيات، في حين تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل القارة العجوز في مونديال 2022.

وفيما يلي المنتخبات المرشحة للتأهل في التوقف الدولي الحالي:

المجموعة الأولى

صربيا تتصدر بـ17 نقطة من 7 مباريات، تليها البرتغال بـ16 نقطة من 6 مباريات.

سيواجه المنتخب البرتغالي إيرلندا غدا الخميس ويخوض مباراة مصيرية ضد منافسه المباشر صربيا يوم الأحد لمعرفة من سيكون بطل المجموعة وبالتالي سيضمن مكانا مباشرة في قطر.

المجموعة الثانية

السويد تتصدر بـ15 نقطة متبوعة بإسبانيا (13 نقطة).

إذا فازت السويد على جورجيا غدا الخميس ولم تتغلب إسبانيا على اليونان، فإن المنتخب السويدي يضمن مكانه في كأس العالم ويرسل إسبانيا إلى المباراة الفاصلة.

وإذا فازت إسبانيا على اليونان وبغض النظر عن نتيجة السويد، فستخوض إسبانيا والسويد مواجهة مصيرية في الجولة الأخيرة يوم الأحد لتحديد بطل المجموعة وصاحب تذكرة العبور إلى كأس العالم.

المجموعة الثالثة

تتصدر إيطاليا المجموعة برصيد 14 وبفارق الأهداف عن سويسرا التي تملك نفس الرصيد من النقاط.

الفريقان يلتقيان غدا الخميس، بغض النظر عن نتيجة مباراتهما، سيتأجل الحسم إلى الجولة الختامية المقررة الأحد عندما تسافر إيطاليا لمواجهة إيرلندا الشمالية، وتستضيف سويسرا بلغاريا.

المجموعة الرابعة

فرنسا في الصدارة برصيد 12 نقطة تليها أوكرانيا بتسع نقاط، وفنلندا ثماني نقاط، ثم والبوسنة سبع نقاط.

وتتأهل فرنسا دون الاعتماد على أي نتيجة إذا فازت على كازاخستان يوم السبت المقبل، وفي حال خسارتها فسيتم تحديد كل شيء في الجولة الأخيرة عندما تلتقي فرنسا خارج أرضها مع فنلندا والبوسنة مع أوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل.

المجموعة الخامسة

بلجيكا تتصدر بـ17 نقطة من 6 مباريات، تليها جمهورية التشيك (11 نقطة من 7 مباريات)، وويلز (11 نقطة من 6 مباريات).

وتتأهل بلجيكا مباشرة إذا تغلبت على إستونيا يوم السبت المقبل.

المجموعة السادسة

تأهلت الدنمارك بالفعل بضمانها صدارة المجموعة.

المجموعة السابعة

هولندا تتصدر برصيد 19 نقطة تليها النرويج بـ17 نقطة.

تتأهل هولندا إذا تغلبت على الجبل الأسود وعدم فوز النرويج على لاتفيا، وسيتأهل الهولنديون أيضا إلى كأس العالم إذا تعادلوا في المباراتين القادمتين، حيث سيواجهون النرويج الثلاثاء المقبل.

وستتأهل النرويج إذا حافظت على فارق النقاط مع هولندا ثم فازت عليها في آخر جولة الثلاثاء المقبل.

المجموعة الثامنة: روسيا تتصدر بـ19 نقطة، تليها كرواتيا (17).

تتأهل روسيا إذا تغلبت على قبرص وخسرت كرواتيا أمام مالطا، أو إذا تعادلت في آخر مباراتين (والتي تشمل مواجهة مباشرة مع كرواتيا)، بشرط ألا تهزم كرواتيا مالطا.

تتأهل كرواتيا إذا تغلبت على مالطا وروسيا أو حتى خسرت أمام مالطا، لكن يجب أن تخسر روسيا المباراتين المقبلتين.

المجموعة التاسعة: تتصدر إنجلترا برصيد 20 نقطة تليها بولندا بـ17 نقطة.

تتأهل إنجلترا دون الاعتماد على نتائج الآخرين، إذا أحرزت أربع نقاط في آخر مباراتين (أمام ألبانيا وسان مارينو).

المجموعة العاشرة

تأهلت ألمانيا بضمانها صدارة المجموعة.

المصدر: وكالات