سوريا – وقعت وزارة الكهرباء السورية وتجمع شركات إماراتية على عقد لإنشاء محطة كهروضوئية بقدرة “300 ميغاواط” بريف دمشق.

وبحسب وكالة “سانا” السورية، ستعمل المحطة باستطاعة 300 ميغا واط في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.

وفي سياق متصل، ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سلم الوزير المستشار السوري، كنان زهرالدين، أوراق اعتماده قنصلا عاما لسوريا في إمارة دبي والإمارات الشمالية لمدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي، راشد القصير.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على استمرار التواصل والتعاون لتيسير مصالح وشؤون أبناء الجالية العربية السورية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء الماضي وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي زار العاصمة السورية، بزيارة رسمية تعد الأولى لمسؤول إماراتي رفيع منذ عام 2011.

وأكد الأسد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونوه بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات.

وشدد الأسد على أن الإمارات وقفت دائما إلى جانب الشعب السوري.

المصدر: RT