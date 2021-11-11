الأردن – أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، بسام حجاوي، عن بدء إعطاء الجرعة الثالثة لمن هم فوق 18 عاما ومضى على موعد جرعتهم الثانية 6 أشهر، اعتبارا من اليوم الخميس.

وأوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، بإعطاء الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لعمر 18 سنة فما فوق، على أن يكون قد مضىت ستة أشهر على الأقل على تلقيه الجرعة الثانية من المطعوم، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

وأضاف الحجاوي لقناة “المملكة”، أن السبب في إعطاء الجرعة الثالثة هو ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس في الأردن.

ودعا إلى تلقي الجرعة الثالثة من نوع الجرعتين الأولى والثانية نفسه، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات “آمنة وفعالة”.

وأشار إلى أن أي شخص يستطيع تلقي الجرعة الثالثة دون التسجيل على المنصة.

وكان وزير الصحة، فراس الهواري، أعلن في 7 أكتوبر الماضي، عن فتح مراكز تطعيم الجرعة الثالثة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا، للأطباء والكوادر الصحية، لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر، وأيضا الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، والفئات ذات الخطورة العالية مثل الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

المصدر: “المملكة”