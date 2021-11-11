ليبيا- تحدث تقرير تحليلي نشره موقع “الأهرام ويكلي” الإخباري المصري عن التطلعات المصرية لتجاوز ليبيا أزمتها التي طال أمدها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مصادر ديبلوماسية مصرية وأجنبية بالقاهرة تطلعها إلى أن يتم وضع الجار الغربي لمصر المضطرب منذ فترة طويلة على طريق الاستقرار إذ وصف ديبلوماسي أجنبي مؤتمر باريس المرتقب باللحظة الحاسمة لليبيا.

وتابع الديبلوماسي المقيم بالقاهرة ولم يتم ذكر اسمه إن الهدف من عقد المؤتمر هو التأكد من أن الانتخابات ستجرى في موعدها وأن تسفر عن انتخاب رئيس ومجلس نواب جديدين يمكنهما العمل معا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ووفقا للتقرير فإن قضية الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا لا تمثل رؤية على الورق فقط بالنسبة لمصر شأنها شأن سائر الدول الأخرى بل هدفا يتطلب إيجاد نظام سياسي ليبي شامل خال من أي نوع من النفوذ الأجنبي المفرط.

وتوقع التقرير أن تواجه عملية إجراء العملية الانتخابية مساعي تأخير في اللحظات الأخيرة رغم إعلان العديد من الدول تأييدها المضي في هذا الاستحقاق في موعده ما يعني إن هذا الأر يتطلب المزيد من الحنكة السياسية للتعامل معه.

ترجمة المرصد – خاص