تونس – أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه رفض أي خطط لخفض الدعم، وهو ضمن إصلاحات رئيسية يطالب بها المقرضون الدوليون فيما استأنفت تونس المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الأربعاء، إن “أي حكومة مؤقتة لا يمكنها تنفيذ إصلاحات”.

وأضاف الطاهري أن “الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة صباح اليوم بياسمين الحمامات هي مناسبة لتداول عديد القضايا الوطنية منها بالخصوص الوضع السياسي الذي لا يزال يشهد شيئا من الغموض بالإضافة إلى النظر في الوضع الاقتصادي المتدهور لا سيما فيما يتعلق بالميزانية العمومية”.

وتابع الطاهري في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء أنه، “سيتم التطرق أيضا إلى عديد المسائل في علاقة بالشأن الوطني منها بالخصوص الوضع الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “المنظمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن أعباء إضافية تثقل مقدرته الشرائية برفع الدعم أو الترفيع في أسعار المواد الأساسية”.

وأشار الطاهري من جهة أخرى إلى الإعداد للقاء المبرمج مع الحكومة يوم الاثنين القادم، مبرزا أنه سيتم التحاور في عديد المسائل الوطنية فضلا عن تحديد العلاقة مع الحكومة الجديدة وطرق العمل معها والنظر في مدى دعم الحكومة لاستمرارية الحوار الاجتماعي.

ولفت إلى أن “التطرق إلى الميزانية التكميلية للسنة الحالية وميزانية السنة المقبلة و تطبيق جملة من الاتفاقيات وإصدارها بالرائد الرسمي ستكون محل نقاش مع الحكومة بالإضافة الى المفاوضات الاجتماعية خلال الثلاث سنوات القادمة ومدى تعهد الحكومة بالتزاماتها السابقة”.

المصدر: “نسمة”+رويترز