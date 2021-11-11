ليبيا – اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن الخلافات بين الفرقاء والأطراف الليبية على قوانين الانتخابات واللجوء للطعون أمام القضاء أمر متوقع؛ لأن كتابة قوانين الانتخابات جرت بدون توافق مع الأطراف الأخرى، مشيرًا إلى أن القوى والشخصيات السياسية الرئيسية الرافضة للقوانين لم تهدد بالاحتكام للسلاح.

البكوش وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف: “لكن احتمال اللجوء إلى السلاح وارد في ظل انتشاره وغياب احتكار الدولة له وربما عدم الاعتراف بنتائج انتخابات يستأثر طرف واحد بكتابة قواعدها، وهو أمر يجب ألا يفاجئ أحدًا”.

وأردف البكوش: “عندما يقوم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بمنع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المسؤولة حصريًا عن تأمين الانتخابات من زيارة ثلثي مساحة ليبيا، ودخول بنغازي ثاني أكبر مدينة، يصبح الحديث عن ضمانات أمنية لسلامة الناخب أو سلامة يوم عملية الاقتراع أو بعد إعلان النتائج نوعًا من العبث”.

وحول الخلافات وتعامل مع المادة 12 التي تحدد قانون الانتخابات القادمة، بأنها ستكون محل الطعون من جانب المرشحين، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لعدم استغلال هذه الفقرة ضد المرشحين للرئاسة، قال البكوش: إن “المادة 12 مصممة لضمان ترشح العسكريين بالمخالفة للمادة (84) من قانون العقوبات العسكرية الليبية تعاقب بالحبس كل عسكري انخرط في أي عمل سياسي، ولكنها صممت أيضا لإقصاء شريحة أخرى من هم في الوظيفة العامة ويقصد بها الدبيبة بالذات بحجة تعهد سابق بعدم الترشح في هذه الانتخابات، كما تطالبه المادة بالتوقف عن العمل ثلاث أشهر قبل الانتخابات”.

وواصل: “ليس هناك موعد محدد للانتخابات البرلمانية، كل ما لدينا هو قانون ينص في المادة (20) على أن مجلس النواب سيحدد الانتخابات البرلمانية بعد (30) يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الدولة، وهو ما يعني أن إجراء الانتخابات البرلمانية من عدمه سيتحدد بناء على نتائج الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف: “في ظل مادة كهذه يصبح ما تقوله المفوضية من باب التدليس لا غير”، وفق وصفه.

وحول قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما إذا كانت قد حددت المدة الزمنية لفترة الرئاسة والمدة الزمنية لفترة البرلمان، قال البكوش: إنه في سابقة لم نرها من قبل قدم مجلس النواب وثيقة واحدة تحتوي في متنها قانون انتخاب الرئيس وبعض المواد الفضفاضة التي تحاول تحديد صلاحيات الرئيس، في محاولة عرجاء للتغطية على عدم وجود قاعدة دستورية واضحة أو دستور دائم للبلاد”

وتابع: “ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي صنع خارطة الطريق وحكومة الوحدة والوثيقة الوحيدة التي تحدد 24 ديسمبر 2021 كتاريخ لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبني على فكرة أساسية، وهي أن مجلسي النواب والدولة لا يحتكران القرار السياسي في ليبيا، وعليه تم إضافة أطراف أخرى (49 من 75 عضوًا) للملتقى، وبما أن الأمر هكذا، يصبح استنكار السماح لطرف واحد (مجلس النواب) باحتكار صياغة قوانين الانتخابات منطقيًا”.

وأكمل البكوش قائلًا: “حفتر تحت طائلة قانون العقوبات العسكرية الذي يحظر عليه الانخراط في أي عمل سياسي طبقًا للمادة (84)، وبما أن رد مجلس النواب وحفتر هو أن القانون يجب ألا يقيد حفتر والعسكريين، وأنه يجب أن ندع الشعب وصناديق الانتخاب تقرر فالدبيبة يقول إنه يجب أن يعامل بالمثل وأنه يجب ألا يقيد بذلك التعهد وأن ندع الشعب وصناديق الانتخاب تقرر”.