ليبيا- توقع المحلل السياسي الليبي مختار الجدال أن تكون تصريحات رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري، مناورة من الإخوان للتغطية على وجود مرشحين غير معروفين بالانتماء للجماعة في عملية الاقتراع.

الجدال وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أوضح أن المشري تعود على تشويه أبناء الوطن الحقيقيين من أجل التجهيز لمواجهة أخرى وحرب جديدة، موضحًا أن المفوضية استعدت سابًقا لخطط المشري ونشرت فروعًا لها في المدن الليبية، تحسبا لحصار مقرها في العاصمة طرابلس.

وشدد على أن الإخوان يعملون على إقصاء أي تيار وطني يشارك في الانتخابات الليبية المقبلة.