ليبيا – أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس يوم 12 نوفمبر الجاري.

زاخاروفا قالت خلال مؤتمرها الصحفي بحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية الأربعاء: “في يوم 12 نوفمبر في باريس، يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي ينعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي”.

وأضافت زاخاروفا قائلة: “مهمة هذا المؤتمر حشد المزيد من جهود المجتمع الدولي لتسهيل عملية التسوية الليبية وتوضيح أهداف وغايات ضمان التسوية الشاملة والمستدامة في هذا البلد”.