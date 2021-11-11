ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الثلاثاء عميد بلدية البيضاء على حسين محمد والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات سبل التعاون بين البلديات والمفوضية لإنجاح الانتخابات في 24 ديسمبر، وللاطلاع على مستوى جاهزية البلدية للاستحقاقات المقبلة.

بدوره، ثمن عميد بلدية البيضاء جهود المفوضية التي أبرزت حيادتيها والتزامها بتنفيذ انتخابات نزيهة على أسس ديمقراطي وشفاف، مؤكدًا حرص أهالي مدينة البيضاء على الدفع بالعملية الديمقراطية وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة من خلال صناديق الاقتراع.

ومن جانبه، أكد السايح على الدور الحيوي الذي تقوم به البلديات لنجاح هذا الاستحقاق.