ليبيا – أكد سامي الشريف مدير مكتب الإعلام في مفوضية الانتخابات تقدم 185 مرشحًا بأوراق ترشحهم البرلمانية المزمع تنظيمها في يناير المقبل، من خلال مكاتب مفوضية الانتخابات الموجودة في كل دائرة انتخابية، ولم يتقدم حتى اللحظة أي مرشح للانتخابات الرئاسية.

الشريف أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى عدم وجود أي مشكلات أو معوقات تواجه المفوضية في الوقت الحالي.

وحول مطالبة بعض الأطراف للمفوضية بضرورة وقف العمل ببعض مواد قوانين الانتخابات، شدد أن المفوضية لا تتعامل، فيما يتعلق بالقوانين، سوى مع ما يُصدره مجلس النواب.

وأضاف: “حال اجتمع البرلمان، في جلسة وأقر تعديلات جديدة على قوانين الانتخابات وأحالها للمفوضية، سنعمل على تفعيلها”، مؤكدًا استمرار المفوضية في استقبال طلبات الترشح، وتسليم الليبيين البطاقات الانتخابية، والمشاركة في انتخابات 24 ديسمبر.

كما أوضح أن عدد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية بلغ 1800، منهم 1337 رجلًا و463 سيدة، إضافة إلى تسجيل 147 إعلاميًا وإعلامية.