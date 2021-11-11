ليبيا – قال عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب إن الترشح إلى مجلس النواب، يشهد إقبالًا ملحوظًا، بالمقارنة مع الترشح لمنصب الرئاسة الذي لا يسير بالشكل المطلوب.

الشعاب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء وحول الخلافات بين الأطراف الليبية حول المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، أوضح أن المفوضية لا تملك رفض أو تأييد أي من مواد أو نصوص من قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أقرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي.

وأضاف: “نحن كمفوضية نطبق القانون، وإذا رأى البرلمان أن هذه المادة، يجب أن يتم استبعادها، عليهم إصدار تعديل قانوني، يشيرون فيه إلى المادة المذكورة، وما على المفوضية إلا تنفيذ القانون”.

وتابع: “المفوضية جهة تنفيذية تلتزم بالقانون وتطبق نصوصه”.

وحول إمكانية خضوع أي شخصية للعزل أو المنع من الترشح على أساس منصب سابق تولته في أي مرحلة، أكد الشعاب على أن القانون لا يشير في أي من مواده إلى مسألة العزل السياسي إلى كل من تقلد مناصب في الدولة الليبية في السابق، مشيرًا إلى أن الجميع لهم الحق في الترشح بحسب القانون.

وأردف الشعاب قائلًا: إن اعتراض المجلس الأعلى للدولة الاستشاري وغيره، أمر لا شأن للمفوضية به، سواء في حالة القبول أو الرفض.

وواصل حديثه: “إذا كان المجلس الأعلى للدولة ينظر إلى البرلمان كطرف سياسي، لم يتم الاتفاق معه، فهو أمر سياسي فيما بينهما، وعليهما الاتجاه إلى القضاء للاحتكام في ذلك أو لاتفاق سياسي جديد، أما نحن كمفوضية، فلا نستطيع أن نرفض قوانين صادرة عن البرلمان لتنفيذ عملية انتخابية، أو أي عملية أو أي استحقاق، كوننا جهة تنفيذية صراحة نحن لا نملك حلًا للمعارضين لقوانين الانتخابات”.

وشدد الشعاب على أن الرأي الأهم في ليبيا هو رأي الشعب الليبي الداعم لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأكمل: “بالرغم من وجود أطراف ليبية تمانع تلك الانتخابات بصوت عالٍ، إلا أنهم يظلون أقلية أمام الدعم الشعبي الكبير للاستحقاق الانتخابي”.

وأشار الشعاب إلى أن رأي الأطراف السياسية في ليبيا، لا يمثل الأهمية الكبرى التي يمثلها رأي الشعب الليبي، خاصة وأن هذه الأطراف وعلى مدى 7 سنوات، لم يحرزوا أي توافق يذكر على مدى كل الحوارات التي جرت فيما بينهم، مؤكدًا أن كلمة التوافق فيما بينهم لا يعد إلا سرابًا.

الشعاب أوضح أن السلطة التنفيذية الحالية المتمثلة في المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، قد وجدت في السلطة بنظام التصويت وليس التوافق، بحسب وصفه.