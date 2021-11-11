ليبيا – وصف عضو مجلس النواب محمد العباني إن مذكرة فوزي النويري التي طالب فيها المفوضية العليا للانتخابات بتعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس بـ”غير القانونية” وتمثل مخالفة قانونية صريحة.

العباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “العرب” اللندنية الأربعاء تساءل: “كيف يبعث نائب رئيس مجلس النواب الأول والحال أن البرلمان هو السلطة المختصة الأولى في إصدار التشريعات، بكتاب يطلب فيه من مفوضية منشأة وفقًا للقانون وهي جهاز فني تعديل القانون أو إلغاءه؟”.

وأضاف العباني: “لا يحق للنويري إصدار هكذا مذكرات؛ لأنه غير مختص بذلك والجدل الذي أثير بشأن مذكرته غير قانوني”.