العراق وسوريا في مواجهة فرصة أخيرة “لا تقبل القسمة على اثنين”.. التشكيلة الأساسية

العراق وسوريا في مواجهة فرصة أخيرة “لا تقبل القسمة على اثنين”.. التشكيلة الأساسية

الدوحة – يحتضن استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، مباراة هامة بين منتخبي العراق وسوريا، وذلك ضمن الجولة الخامسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيبدأ الهولندي ديك أدفوكات (74 عاما) المدير الفني للمنتخب العراقي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره السوري، في هذه المباراة الهامة التي ستقام مساء اليوم الخميس في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش:

بينما اختار المدير الفني للمنتخب السوري، نزار محروس (58 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه العراقي:

ويشغل العراق المركز الخامس على سلم ترتيب المجموعة الأولى لتصفيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر شتاء عام 2022، برصيد ثلاث نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره الإماراتي، الذي سقط أمام مضيفه الكوري الجنوبي بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم.

بينما يقبع منتخب سوريا في المركز السادس الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

ويتصدر منتخب إيران، الذي تغلب على ضيفه اللبناني بهدفين مقابل هدف واحد، ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق نقطتين أمام وصيفه منتخب كوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات