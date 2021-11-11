ليبيا – بحث حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع السفير الألماني لدى ليبيا “ميكايل أونماختو” سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ووفقا لما ورد في وكالة الأنباء الليبية “وال” واطلعت عليه صحيفة المرصد فقد أشاد القطراني بدور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول للقضية الليبية عبر استضافة مؤتمري برلين 1و2 بهدف تهدئة الوضع السياسي في ليبيا.

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وتدارس الجانبان التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق المعتمدة في الحوار السياسي ومن بينها الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتوقع عقدها نهاية العام الحالي وتقديم الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات بكافة السبل لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي.

وحث القطراني ألمانيا على اعتماد ديبلوماسي لتفعيل القنصلية الألمانية في بنغازي لتسهيل الإجراءات على المواطنين مؤكدا أن ليبيا تعول كثيرا على إعادة تفعيل الشركات الألمانية في إعادة إعمار المدن والمناطق التي تضررت جراء الحرب على الإرهاب.