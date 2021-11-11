ليبيا – التقى وفد مجلس الدولة الاستشاري الذي يزور تركيا حاليا برئاسة “خالد المشري” القيادي بحزب العدالة والبناء الذراعالسياسي لجماعة الاخوان وعضوية محمد معزب وأبو القاسم قزيط وعبد المطلب بقص أعضاء المجلس، وزير الخارجية التركي “تشاووش أوغلو”، في العاصمة التركية أنقرة.

اللقاء عقد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس في إطار زيارة رسمية يجريها المشري للجمهورية التركية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على جميع الأصعدة، بما يخدم مصالح الشعب الليبي والتركي.

كما شرح الوفد وجهة نظر المجلس بخصوص قوانين الانتخابات، حيث أكد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة.