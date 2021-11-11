ليبيا – رأى رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، محمد المصباحي، أن قطار الانتخابات انطلق باتجاه إعادة الاستقرار وإنهاء الأزمة المستمرة منذ 11 عامًا.

المصباحي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء قال: إن تأكيد رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري على الحرب والفوضى، يعطي دليلًا على أن تيار الإسلام السياسي إقصائي، ويريد السيطرة منفردًا على السلطة وإحراج المجتمع الدولي والولايات المتحدة التي توعدت بفرض عقوبات على معرقلي الاقتراع.

وأكد المصباحي أن ما يسعى إليه الإخوان في ليبيا هو خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني لإفشال الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي لن يتنازل عن إجراء الانتخابات في موعدها.