ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إن سبب الاعتراض على المادة 12 هو نص المادة الذي يمنع ترشح أي شخصية مدنية أو عسكرية، ما لم يكن مستقيلًا من عمله قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن ما يريده المحتجون على نص المادة أن يكون المرشح متوقفًا عن العمل بمجرد تقديم أوراق ترشحه.

المهدوي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أوضح أن المادة بنصها الحالي تمنع ترشح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، وغيره من الشخصيات التي ما تزال تمارس مهامها حتى اللحظة.

وأضاف: “المفوضية العليا للانتخابات أقرت قانونًا أحيل لها من السلطة التشريعية، وهذا إجراء قانوني وصحيح؛ فلا يحق للمفوضية التعديل أو التغيير في القانون دون الرجوع لمجلس النواب”.

وحول إمكانية الطعن على قانون الانتخابات، قال المهدوي: إن هناك طعنًا قدم بالفعل من قبل خالد المشري وجلال الشويهدي عضو مجلس النواب المنقطع، إلى الدائرة الدستورية غير المفعلة والمغلقة منذ فترة.

المهدوي أكد أن الأزمة ليست في المادة 12، بل هي ذريعة لإطالة أمد الأزمة في البلاد، مشيرًا إلى أن مساعي تنظيم الإخوان لإفشال الانتخابات التشريعية والرئاسية ستفشل بدورها؛ بسبب الإرادة المحلية والدولية.