ليبيا – أبدت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي انزعاجها ممن يعملون بشكل محموم على عرقلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة.

اليعقوبي أكدت في تدوينة لها في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن هذه العرقلة تتم من خلال معارضة الانتخابات في اجتماعات عامة وبيانات رافضة مع وجود من يشتغل ليلا ونهارا على جمع تزكيات ليترشحوا للانتخابات القادمة ولا أحد يعلم ما يسمى هذا.

وكتبت اليعقوبي:”نفاق دجل استغفال الناس رياء تملق رخيص مواقف زائفة لا تنطلي على أحد منه لا يريد الانتخابات ومنه خايف تفوته فيا سبحان الله المنافقين في كل مكان ما أكثرهم حولنا بأقنعتهم الزائفة وابتسامتهم الباهتة”.

وأضافت اليعقوبي كاتبة:”ما أحقرهم و قد تواطئوا على طمس الحقيقة وتزيين الباطل ما أعجبهم وقد انتهجوا الغش والخداع والزيف طريقا إلى القمة فلا تنسوا أن النفاق توأم الكفر”.