ليبيا – كشف رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية في الخارج حمدي امام عن آخر إجراءات سفر العمال المصريين إلى ليبيا لإعادة الإعمار.

امام أوضح في تصريحات لموقع مصراوي تابعته صحيفة المرصد إن سفر العمالة المصرية إلى ليبيا لن يكون قبل الانتخابات التي ستجرى خلال ديسمبر المقبل مؤكداً أن مصر لن تبدأ باستخراج الموافقات الأمنية إلا بعد الانتخابات واستقرار الأوضاع سياسيا وأمنيا.

ولفت امام إلى دخول أعداد بسيطة لا تذكر من العمالة المصرية إلى ليبيا في وقت ستكون فيه رواتبها بالدولار لتقترب من نظيرتها في دول الخليج العربي على أن تختلف حسب المؤهل العلمي فيما لن تقل أجور العمالة غير الماهرة عن 500 دولار في الشهر.

وتابع امام إن رواتب والعمالة الماهرة ستتخطى الألف دولار فيما تصل الأجور الشهرية للمهندسين إلى 1500 دولار على أن تتخطى الألفي دولار في الشهر مبينا أن هذا سيكون له عائد إيجابي كبير على مبالغ تحويلات المصريين في الخارج.

وأضاف امام إن هذه المبالغ وصلت إلى 27 مليار دولار عام 2020 على أن يزيد هذا المبلغ ويتضاعف خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن مصر اتخذت خطوات كبيرة للغاية بشأن التطعيم ضد وباء كورونا على أن تعلن التطعيمات المعتمدة بين البلدين لاحقا مع مسحة الوباء.