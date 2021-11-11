ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن الإخوان قد يكونون وراء طلب فوزي النويري في الرسالة المسربة التي تحمل توقيعه من المفوضية العليا للانتخابات بتعديل المادة الـ 12 من من قانون انتخاب الرئيس، لتمكين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة من الترشح.

اوحيدة وفي تصريح لـ”العرب”، اللندنية الثلاثاء قال: “هناك حتى تسريبات في هذا الغرض تفيد بأن أموالًا دُفعت من الدبيبة من أجل هذه المذكرة، لكن في النهاية النويري ليس له الحق في اتخاذ قرارات تمثل البرلمان بشأن الانتخابات، والدبيبة لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية”.

وأضاف: “نحن طلبنا من النويري الإفراج عن أسماء النواب الموقعين على الطلب، لكن لا يوجد أكثر من نائبين أو ثلاثة أقروا بأنهم وراء هذا العمل، ولم نكن نتوقع أن ينزل النويري إلى هذا المستوى، وفي الواقع مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين، وهو أحال قوانين الانتخابات للمفوضية، وهي بدورها فتحت باب الترشح وفقًا لما تنص عليه القوانين ومن ضمنها المادة 12، وهو ما أكده رئيس المفوضية عماد السايح”.

واتهم عضو البرلمان الإخوان بالسعي إلى عرقلة الانتخابات، قائلًا: “ذلك سيتم من خلال تعطيل إجرائها في المنطقة الغربية أو على الأقل في العاصمة طرابلس، من أجل البقاء في الحكم بدعم من دول أجنبية، تحديدًا تركيا”.