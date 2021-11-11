مصر – أجرى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني زيارة إلى الأزهر الشريف في القاهرة، التقى خلالها شيخ الأزهر أحمد الطيب.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” بأن الأمير الحسين بن عبدالله نقل تحيات الملك عبدالله الثاني للطيب، الذي أعرب عن تقديره لدور الأردن ولكها في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأثنى الأمير الحسين على دور الأزهر الشريف، “كأحد الصروح الإسلامية الذي يبرز الصورة الحقيقية للإسلام، ويعمل على ترسيخ قيم التفاهم والعيش المشترك”.

وأشاد بالأزهر “كمؤسسة علمية دينية جامعة وموحدة وحامية للشريعة الإسلامية”، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الأردن والأزهر الشريف في مختلف المجالات.

وأعرب عن شكره وتقديره للطيب على تخصيص الأزهر خمس منح دراسية لطلبة أردنيين بشكل سنوي في التخصصات العلمية والطب في جامعة الأزهر.

المصدر: “بترا” + RT