بعد فوز أورتيغا في الانتخابات.. بايدن يقرّ عقوبات على نيكاراغوا

بعد فوز أورتيغا في الانتخابات.. بايدن يقرّ عقوبات على نيكاراغوا

نيكاراغوا – وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما بفرض عقوبات على نيكاراغوا في أعقاب فوز الرئيس دانييل أورتيغا بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت في البلاد في الـ7 من نوفمبر.

وينص المرسوم على الحد من إمكانيات السلطات في نيكاراغوا للحصول على قروض من مؤسسات نقدية دولية، ويتضمن عددا من الإجراءات التي تستهدف من تتهمهم واشنطن بالفساد.

وكان اليساري دانييل أورتيغا قد فاز في انتخابات الرئاسة التي جرت في نيكاراغوا بحصوله على حوالي 76%، وبالتالي سيحتفظ بمنصبه الذي يشغله منذ عام 2007.

ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بالانتخابات في نيكاراغوا، منتقدة سلطات البلاد بسبب اعتقال عدد من النشطاء والصحفيين والمرشحين للرئاسة قبيل الانتخابات، وهددت بفرض عقوبات على البلاد.

المصدر: وكالات