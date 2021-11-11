ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم بوحسن إن الجميع تفاجأ بمخاطبة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزري النويري لمفوضية الانتخابات، وكان يجب ألا يكون هذا التصرف صادر منه.

بوحسن أشار خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن من يريد أن يترشح لمنصب رئاسة الدولة عليه أن يتوقف عن ممارسة جميع المهام مدة أقصاها 3 شهور قبل إعلان الترشح، لكن مخاطبة النويري هذه خلط أوراق.

وأضاف: “هناك طرف يعرقلها وهذه حقيقة يجب ألا نغفلها، من يتحكم في طرابلس هناك تحالف ما بين الدبيبة والمشري وكل الأقطاب الموجودة هناك، باشاآغا يريد الانتخابات لا لكونه معها ولكن ليطيح بالدبيبة؛ لأن التنافس كان بين هاتين القائمتين”.

ولم يستبعد عضو مجلس النواب تشكل تكتل في البرلمان يطالب بإقالة النويري ومحاسبته، بحسب قوله.

كما تابع: “هذا التشبث بالكراسي ولكسب مزيد من الوقت ولخدمة الدبيبة بالدرجة الأولى ولتكرار سيناريو السراج، بافتعال حرب واختلاق عداء مع المفوضية، وأتوقع أن يرتكبوا أي شيء للمراكز والمفوضية من تفجيرات من إغلاقات للمراكز، خلطوا الأوراق والوضع يسير بنا للفوضى إن لم تُجرَ انتخابات 24 من ديسمبر وسنحتكم للسلاح”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ المادة 12 من القانون رقم 4 تفرض على المترشح الرئاسي أن يقدم من جهة عمله أن يمارس وظيفته بشكل نهائي قبل تاريخ 24 بثلاث أشهر، النويري طالب عدم التقييد بهذه المادة، ما تعليقك؟

المراسلة التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري كانت لا قيمة لها، وتم اتخاذ القرار داخل قبة مجلس النواب، ولو كان هناك اعتراض من النويري لكان تحت قبة مجلس النواب، ولكن في الحقيقة وأؤكد أنه تم التصويت على القانون رقم 5-10 ومع الأخذ بالملاحظات الفنية التي طلبتها المفوضية العليا للانتخابات، قدمنا تنازلات في مسألة الجنسية وغيرها، من أجل أن نصل لـ 24 ديسمبر وأن يكون بالفعل لليبيا رئيس يستطيع أن يملك زمام الأمور ونمضي في مشروع بناء الدولة ومجلس النواب، ليخرج مجلس النواب والدولة وكل الأجسام التي أفسدت المشهد وهذا ما تم. كنت أتوسم بالنويري خيرًا فقد كان يترأس الجلسات ويشرف عليها.

س/ ما موقفكم بعد أن انقلب النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري على القانون الذي كان أحد المشاركين فيه؟

إذا حددت جلسة سنرى رأي الأغلبية وكان كل شيء بالتصويت والديمقراطية ومادة مادة وتفاهمنا وتفاصلنا بكل شيء، وتم إقرار كل شيء بالأخذ بالملاحظات، ولكن نتفاجأ أن النويري يخاطب المفوضية تحت أي ضغط كان، كان يجب ألا يكون هذا التصرف من النويري، من يريد أن يترشح لمنصب رئاسة الدولة عليه أن يتوقف عن ممارسة جميع المهام مدة أقصاها 3 شهور من قبل إعلان الترشح، لكن أن نتفاجأ بمخاطبة النويري هذا خلط أوراق وهناك بيان لـ 48 نائبًا أو 50 يرفضون الانتخابات، هناك طرف يعرقلها وهذه حقيقة يجب الا نغفلها، من يتحكم في طرابلس هناك تحالف ما بين الدبيبة والمشري وكل الأقطاب الموجودة هناك، باشاآغا يريد الانتخابات لا لكونه معها ولكن ليطيح بالدبيبة لأن التنافس كان بين هاتين القائمتين.

س/ كيف ناس التزمت بالتوقف عن العمل منذ 3 أشهر للمترشحين للرئاسة والنويري اليوم يحاول تمرير هذه المادة لربما لإتاحة الفرصة للدبيبة الذي لم يتوقف عن العمل للآن؟

كله عمل لخدمة ومصالح عبد الحميد الدبيبة، أرجع بالخلف للرشاوي في تونس وجنيف هؤلاء يخططون لهذا الأمر من سنوات ويريدون كرسي السلطة ولن يتركوه بالوصول للانتخابات، يجب ألا نغفل أن العاصمة ومراكز القوة مسيطرة عليه وهناك أقطاب تريد الانتخاب من مراكز القوة والمنطقة الغربية لكنها لا تشكل شيئًا ولا نسبة 20%، وأعضاء مجلس النواب هل يعقل أن يخرجوا في بيان موقع يرفضوا كل شيء؟

س/ هل هذا الكتاب يعكس إرادة مجلس النواب مجتمعًا؟

هي مصادرة إرادة مجلس النواب من قبل فوزي النويري، من يريد أن يتحدث من النواب أو حتى فوزي النويري ليتحدث داخل قبة البرلمان، طبرق آمنة وفيها كل شيء وتعالوا لنتحدث، ولكن أن تصدر مخاطبات وبيانات ويوقع عليها النواب، لا يريدون الحضور ولا يريدون الاشتراك في صنع القانون وعندما يصدر القانون يرفضون كل شيء هذا تشبث بالكراسي ولكسب مزيد من الوقت ولخدمة الدبيبة بالدرجة الأولى ويريدون تكرار سيناريو السراج، بافتعال حرب واختلاق عداء مع المفوضية، وأتوقع أن يرتكبوا أي شيء للمراكز والمفوضية من تفجيرات من إغلاقات للمراكز، خلطوا الأوراق والوضع يسير بنا للفوضى إن لم تجرى انتخابات 24 من ديسمبر وسنحتكم للسلاح.

س/ 49 نائب مع مجلس الدولة يتحركون ويصدرون بيانًا ضد قانون الانتخابات النيابية والتشريعية، وفق كتاب النويري لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، في المقابل النواب الآخرين كيف سيكون موقفهم؟

في اعتقادي تم الدعوة لجلسة لإقرار وتصويت ومناقشة قوانين الانتخابات بالنصف +1 أو الأغلبية الموصوفة، وكان يفترض بهم أن أتوا بالفعل يريدون تحمل مسؤوليتهم بالكامل، وأتوا لجلسة مجلس النواب وهم يعلمون ويعرفون أنه سيتم التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات الرئاسية ليظهروا علينا الآن ويتحججون أنهم لم يكونوا موجودين في جلسة، وإذا قالوا إنهم لم يدعوا لجلسة ولم تكون بنود جدول أعمالها هي اقرارها القوانين والتصويت على قوانين الانتخاب، نحن نحتكم للقضاء ولأي جهة، والمحكمة العليا في وضعنا الذي نحن فيه، ولكن أن يخرجوا ببيان لا يتماشى مع الوضع الراهن.

اليوم والناس تمشي تجاه الانتخابات لماذا العرقلة بسب الدبيبة أو المادة 12؟ هذه حجج واهية لبقاء الدبيبة، كنا نتوقع من العاصمة أن تخرج وتطالب بالانتخابات في ساحة الشهداء؛ لأنها مركز صنع القرار، ما أراه أنه ليس هناك من يريد الخروج في طرابلس، لماذا؟

س/ هل من الممكن أن نرى تكتلًا في البرلمان تطالب بإقالة النويري ومحاسبته؟

لم لا؟

س/ النواب الذين ساهموا في إصدار القانون كيف سيكون موقفهم؟

الفيصل بيننا الجلسة تحت قبة البرلمان، لنرى الذي صوت ومن لم يصوت، ولكن أن نتراجع في قوانين وندرسها مرة أخرى هذا أمر قضي في كل تفصيلاته.