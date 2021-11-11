ليبيا – أكد رئيس لجنة فض النزاع في بنغازي رئيس المجلس الأعلى لمكون قبائل الحضور الشيخ مجدي إدريس بوشيحة، ضرورة عمل كافة القبائل على دعم الشخصية التي تحمي سيادة واستقلالية الدولة الليبية، وقدم تضحيات من أجل المواطنين الليبيين.

بوشيحة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الخميس، أوضح أن القبائل الليبية مستعدة لدعم القوات الأمنية والعسكرية، ولن نسمح بأي محاولات للعبث بالعملية الانتخابية المزمع إجراؤها في البلاد الشهر المقبل.

ولفت بوشيحة إلى أن أبناء الشعب الليبي ينتظرون الانتخابات الرئاسية لانتخاب رئيس يقود البلاد للأمان، ويحل المشكلات التي تواجههم في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.