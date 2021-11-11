كوريا ج – خسر منتخب الإمارات أمام مضيفه الكوري الجنوبي 0-1، امس الخميس، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال ” 2022″.

وسجل هوانغ هي تشان، هدف كوريا الجنوبية الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة 30.

وصعدت كوريا الجنوبية إلى صدارة المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن إيران التي تحل في وقت لاحق ضيفة على لبنان الثالثة مع خمس نقاط.

في المقابل، بقيت الإمارات، التي فشلت في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي (خسارتان و3 تعادلات) في المركز الرابع مؤقتا، برصيد ثلاث نقاط، في انتظار مباراة العراق (الخامسة مع ثلاث نقاط)، وسوريا (السادسة والأخيرة مع نقطة واحدة) التي تقام لاحقا أيضا.

المصدر: وكالات